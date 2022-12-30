До 7000 гривень і більше: у 2023 році кожен зможе претендувати на щомісячну допомогу

Зовсім скоро розпочнеться 2023 рік і на жаль війна не залишиться у 2022-му. Продовжуються бойові дії, а значить продовжиться й фінансова підтримка найвразливіших категорій населення. Вона буде як від держави, так і від міжнародних і вітчизняних благодійних організацій. Та як виявляється на гроші можуть претендувати не лише внутрішньо переміщені особи, пенсіонери чи особи з інвалідністю. Кожен українець може оформити виплату. Щоправда в деяких випадках для цього потрібно зробити певні дії.

На виплату претендує абсолютно кожен

На грошову допомогу претендують всі українці, які приймуть в себе вдома переселенців. Відтак держава виплачує таким домогосподарствам по 900 гривень на кожну особу. Тобто, якщо ви розмістили в себе вдома маму з дитиною, то вже можете отримати 1800 гривень щомісяця. Це свого роду компенсація за комунальні послуги. Серед вимог: відсутність боргів за комуналку та право власності на житло. Також, важливо, щоб переселенці жили у вас безкоштовно. Немає значення, чи віддаєте ви повністю квартиру або будинок, чи лише одну кімнату. Це ролі не відіграє.

Друга категорія українців, які претендують на допомогу від держави — це підприємці. Всі, хто офіційно працевлаштує внутрішньо переміщену особу, зможе отримати компенсацію у розмірі 6500 гривень протягом двох місяців. Тобто, якщо це кілька осіб, то сума автоматично збільшується. Якщо ці люди працюють за мінімальну зарплату, а вона зараз становить 6700 гривень, то підприємець 2 місяці повністю економить на оплаті праці. Щоправда й тут є одна вимога. Таких працівників роботодавець може працевлаштувати, якщо перед тим вони були зареєстровані у Центрі зайнятості. Тобто потрібно звертатися у дану організацію, та запитувати чи немає шукачів роботи, які могли б зайняти певні вакантні місця.