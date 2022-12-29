Долар стрімко росте в обмінниках: актуальний курс валют на сьогодні

В перші половині для середи відзначалося суттєве здешевшання долара, але вже до вечера він почав зростати, що триває і досі.

Середній курс долара на валютному аукціоні на ранок четверга, 29 грудня виріс відносно значень середи на 7 копійок в продажу, тобто до 40,6 гривні за долар, а в покупці на 8 копійок (до 40,46 гривень за долар).

Євро не змінив значень в продажі (42,5 гривні за євро), але в покупці зріс на 5 копійок, до 42,3 гривні за євро.

Така інформація представлена на ресурсі kurs.com.ua

Актуальний курс долара на євро в банках

Готівковий курс долара в банках в середньому знизився відносно курсу середи на 7 копійок в продажі — до 40,6 гривені за долар та на 13,5 копійкок в покупці — до 40 гривень за долар.

Євро також знизився в ціні на 10 копійок в продажі — до 42,6 гривень за євро і на 25 копійок в покупці — 41,75 гривень за євро. Така інформація представлена на порталі “Мінфін”.

Таким чином на сьогодні найнижчий курс серед великих українських банків запропонований в OTP Bank. Там показник знизився на чверть долара, до 40 гривень за долар. В Приватбанку долар здешевшав на 10 копійок, до 40, 25 гривні за долар. Укргазбанк знизив курс на 15 копійок до 40, 2 гривні за долар.

Також знизився й курс євро на продаж та купівлю. Приватбанк знизив курс євро до 42,1 гривні за євро, така ж вартість і в УніверсалБанку. Укргазбанк пропрнує купити євро за 42,2 гривні, тобто на 15 копійок порівняно із середою.

Загалом економічна ситуація в Україні залишається стабільною, а подальший розвиток подій повністю залежить від успіхів Збройних сил України, адже кожен метр, який звільли від окупантів також впливає на стабільність гривні та на ситуацію в країні загалом.