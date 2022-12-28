Стало известно, какой будет минимальная зарплата после мартовской индексации

В октябре этого года правительство приняло решение заморозить минимальную зарплату и размер пенсий на весь следующий год. Мол в бюджете нет средств, которые могли бы предусматривать повышение этих выплат, или какие-то доплаты к ним. Но на днях стало известно, что ежегодная индексация, которая сейчас проводится 1 марта, состоится. Пенсии будут перечислены с учетом уровня инфляции и роста средней заработной платы за последние три года. А что по зарплате? Заместитель министра финансов Ермоличев Роман сообщил, какой будет минималка в течение всего 2023 года.

Размер минимальной зарплаты не изменится

В законопроекте об индексации ничего не идет о минимальной зарплате. Именно поэтому ее пересчитывать не будут. Минималка так и останется на уровне 6700 гривен как минимум до октября 2023 года (то есть год). Что касается почасовой оплаты, то это минимум 40,46 грн. По словам Ермоличева, решение заморозить зарплату вынужденное. Бюджетные средства будут в первую очередь распределяться на оборонную сферу. Вторая в приоритете – социальная сфера и медицина. Что касается минимальной зарплаты, то эту сумму обязан выплачивать каждый работодатель всем официально трудоустроенным работникам.

Индексация пенсий будет не такой, как должна была бы быть

К слову об индексации пенсий. По предварительным подсчетам, выплаты должны повысить минимум на 22%, если учитывать уровень инфляции. А она в этом году резко выросла, и сейчас составляет 30%. Но реальная доплата к пенсиям составит максимум 3-4%. Схема начисления доплат очень сложная. Больше получат те, у кого высокая пенсия. У кого была высокая зарплата и большие размеры страховых взносов. Что касается остальных пенсионеров, с минимальной пенсией, которых в Украине большинство, то реальный размер доплаты, вероятно, будет чуть превышать 100 гривен. По закону размер перерасчета не может быть меньше этой суммы.