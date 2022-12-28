Стало відомо, якою буде мінімальна зарплата після березневої індексації

В жовтні цього року Уряд прийняв рішення заморозити мінімальну зарплату та розмір пенсій на весь наступний рік. Мовляв у бюджеті не має коштів, які могли б передбачати підвищення цих виплат, чи якісь доплати до них. Та днями стало відомо, що щорічна індексація, яка тепер проводиться 1 березня, таки відбудеться. Пенсії будуть перераховані з урахуванням рівня інфляції та росту середньої зарплати за останні три роки. А що по зарплаті? Замісник міністра фінансів Єрмоличев Роман повідомив, якою буде мінімалка протягом всього 2023 року.

Розмір мінімальної зарплати не зміниться

У законопроєкті про індексацію нічого не йдеться про мінімальну зарплату. Саме тому її перераховувати не будуть. Мінімалка так і залишиться на рівні 6700 гривень, як мінімум до жовтня 2023 року (тобто рік). Що стосується погодинної оплати, то це мінімум 40,46 гривень. Зі слів Єрмоличева рішення заморозити зарплату вимушене. Бюджетні кошти в першу чергу розподілятимуть на оборонну сферу. Друга в пріоритеті соціальна сфера та медицина. Щодо мінімальної зарплати, то цю суму зобов’язаний виплачувати кожен роботодавець, всім офіційно працевлаштованим працівникам.

Індексація пенсій буде не такою, як повинна була б бути

До слова про індексацію пенсій. За попередніми підрахунками, виплати мали б підвищити мінімум на 22%, якщо враховувати рівень інфляції. А вона цьогоріч різко виросла, і наразі становить 30%. Та реальна доплата до пенсій становитиме максимум 3-4%. Схема нарахування доплат дуже складна. Більше отримають ті, в кого висока пенсія. В кого була висока зарплата та великі розміри страхових внесків. Щодо решти пенсіонерів, з мінімальною пенсією, яких в Україні більшість, то реальний розмір доплати ймовірно ледь перевищуватиме 100 гривень. Згідно з законом розмір перерахунку не може бути меншим від цієї суми.