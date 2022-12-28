У “Нафтогазі” пояснили, як уникнути плутанини з рахунками за газ та не переплачувати

Наразі більшість українців є клієнтами “Нафтогазу”. Але водночас споживачі лише сплачують кошти даній організації. А от показники лічильників, які і раніше передають до своїх облгазів. У зв’язку з цим, вже неодноразово надходили скарги від українців, що з рахунками відверта плутанина. Що вони подають одні дані, а рахунок приходить із зовсім некоректними сумами. Інколи вони завищені (в більшості випадків). У “Нафтогазі” пояснили, чому так може трапитися і як цього уникнути.

Потрібно подавати показники вчасно

Для того, щоб подати показники лічильників в українців є кілька днів з 1-го по 5 число. Протягом цього періоду обов’язково слід це зробити.

«Нафтогаз та інші постачальники газу нараховують плату за спожите “блакитне паливо” на підставі показників лічильника, які споживачі передають своїм газорозподільним компаніям. Якщо подавати дані лічильника в період з 1 по 5 число кожного місяця, суми у платіжках відображатимуться правильно. Показання, зафіксовані після 5 числа, постачальник не враховує, тому виходить невідповідність суми рахунку зі спожитим обсягом газу”, – зазначають у компанії.

“Нафтогаз” не може приймати показники

Більшість українців обурюються, чому “Нафтогаз” самостійно не може приймати показники. Мовляв це б суттєво спростило всім життя. Однак у компанії пояснюють, що це неможливо. Кожен споживач має передати показники власному оператору ГРМ. Тоді облгази передають ці дані до Нафтогазу.

Ще одне питання, яке турбує багатьох стосується підвищення тарифів на опалення. Днями стало відомо, що з 1 січня зросте ціна на електроенергію (для підприємців), та ціна холодної води для всіх без виключення. Щодо газу, то підвищення не буде. Воно неможливе через мораторій, який підписав Президент. Ціна газу буде фіксованою протягом всього періоду дії воєнного стану та ще 6 місяців після його завершення.