Кабмін дозволить чоловікам виїжджати за межі України: кому пощастить та коли

Вже найближчим часом Кабінет міністрів України може зняти частину обмежень, пов’язаних з забороною виїзду за кордон особам чоловічої статі у період дії воєнного стану.

Про таку ініціативу повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

За словами міністра мова йде про чоловіків, яких забронювали від мобілізації. Якими будуть умови виїзду за кордон поки невідомо, їх повідомлять згодом.

Раніше уряд відмовився від програми “єВідрядження”, яка передбачала змогу військовозобов’язаним виїжджати за межі України у відрядження на термін до 7 днів. Планувалося, що таку послугу надаватимуть юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які відповідають певним вимогам.

Нагадаємо, що забронювати від мобілізації можна осіб, які працюють:

в органах державної влади;

на підприємствах, перед якими поставлені завдання мобілізаційного характеру;

в установах, що виготовляють товари для Збройних сил України;

в організаціях, які є критично важливими для забезпечення економічної стабільності, наприклад, в енергетичній сфері.

При цьому бронювання не змушує працівника відмовитися від служби в армії. Під час мобілізації заброньований працівник має право вступити в лави Збройних сил України добровільно.

Плани уряду дозволити чоловікам виїжджати за межі України пов’язана з бажанням допомогти бізнесу мати можливість здійснювати поїздки за кордон з метою підписання нових контрактів, угод, участі в виставках та конференціях і так далі.

Поки немає інформації про те, коли така можливість стане реальною, але підприємці давно чекають якихось рішень від уряду, які дозволять виїжджати за межі України хоча б на короткий час. Це сприятиме економічному розвитку країни.

Раніше в уряді говорили про можливість виїзду за кордон військовослужбовцям у відпустці, щоб ті могли відвідати своїх рідних, які змушені покинути Україну через постійну небезпеку. Проте ця ініціатива поки залишилася на рівні обговорення.