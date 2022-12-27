Приближается магнитная буря невиданной мощности: ее ощутит каждый

2022 год не может закончиться просто и легко. И без того сложный год закончится невероятно мощной магнитной бурей, которая не только сокрушительно повлияет на самочувствие многих, но и выведет из строя некоторые приборы. Ученые говорят, что на этот раз не имеет значения насколько у вас сильный иммунитет, сколько вам лет и имеете ли вы метеозависимость. Как минимум голова будет болеть у каждого.

Конец года – это сплошные геомагнитные колебания

По данным экспертов, вся последняя неделя года начиная еще с 25 числа, будет характеризоваться небольшими колебаниями вокруг магнитного поля Земли. Наиболее ощутимо человечество ощутит на себе влияние этих колебаний 27-28 декабря. В эти дни будет наблюдаться магнитная буря, которая будет равна пяти баллам по пятибалльной шкале. После 28 декабря все немного нормируется и следующая мощная волна накроет Землю 3 января.

Симптомы и их лечение

Понять, что вы подверглись воздействию магнитной бури очень просто. Все в большинстве случаев характеризуется головной болью, апатией, рассеянностью, сонливостью, раздражительностью и потерей аппетита, или наоборот его чрезмерной возбужденностью.

Из более сложной симптоматики можно выделить повышение АД, тахикардию, резкое ухудшение самочувствия и обострение хронических болячек. Наиболее подвержены сложным симптомам уязвимые категории населения. Это пенсионеры, беременные женщины, люди с проблемами сердца и метеозависимые.

Чтобы немного облегчить свое состояние, медики советуют побольше отдыхать. Не требовать от себя делать что-то выше сил. Пить много воды и отказаться от кофеина. Категорически запрещается употреблять алкоголь. Любой дополнительный стресс сильно ухудшит ваше состояние, поэтому старайтесь не нервничать. Если планировали поход в спортзал, лучше перенесите тренировки, прогуляйтесь на свежем воздухе и сделайте небольшую зарядку дома.