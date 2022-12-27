Наближається магнітна буря небаченої потужності: її відчує кожен

2022 рік не може закінчитися просто і легко. Й без того складний рік закінчиться неймовірно потужною магнітною бурею, яка не лише нищівно вплине на самопочуття багатьох, а й виведе з ладу деякі прилади. Науковці кажуть, що цього разу немає значення наскільки у вас сильний імунітет, скільки вам років та чи маєте ви метеозалежність. Як мінімум голова болітиме у кожного.

Кінець року — це суцільні геомагнітні коливання

За даними експертів, весь останній тиждень року починаючи ще з 25 числа, буде характеризуватися невеликими збуреннями навколо магнітного поля Землі. Найбільш відчутно людство відчує на собі вплив цих збурень 27-28 грудня. В ці дні буде спостерігатися магнітна буря, яка дорівнюватиме п’яти балам по п’ятибальній шкалі. Після 28 грудня все трішки внормується і наступна потужна хвиля накриє Землю 3 січня.

Симптоми та їх “лікування”

Зрозуміти, що ви потрапили під вплив магнітної бурі дуже просто. Все в більшості випадків характеризується головним болем, апатією, розсіяністю, сонливістю, роздратованістю та втратою апетиту, або ж навпаки його надмірною збудженістю.

З більш складної симптоматики можна виділити підвищення артеріального тиску, тахікардію, різке погіршення самопочуття, та загострення хронічних болячок. Найбільше схильні до складних симптом вразливі категорії населення. Це пенсіонери, вагітні жінки, люди з проблемами серця, та метеозалежні.

Щоб трішки полегшити свій стан медики радять побільше відпочивати. Не вимагати від себе робити щось через силу. Пити багато води, та відмовитись від кофеїну. Категорично забороняється вживати алкоголь. Будь-який додатковий стрес сильно погрішить ваш стан, тому намагайтесь не нервуватись. Якщо планували похід у спортзал, краще перенесіть тренування, а натомість прогуляйтесь на свіжому повітрі та зробіть невеличку зарядку вдома.