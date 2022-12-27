Українці в силі самостійно підвищити свою пенсію на 30-50%: що потрібно зробити?

Українські пенсії дуже мізерні. Навіть за умови, що особа вийшла на заслужений відпочинок з усім необхідним багажем стажу, пенсія інколи може ледь сягати 3000 гривень. А в переважної більшості щомісячна виплата пенсіонера коливається від 2000 до 3000 гривень. Ба більше, щоб претендувати на допомогу від держави, особа повинна до 60 років заробити мінімум 29 років стажу. З 2023 року це буде вже 30 років. Якщо цього стажу немає, тоді потрібно працювати до 63 або 65 років відповідно. Та в Пенсійному Фонді повідомили, що українці можуть самостійно підвищити власні пенсії. Подекуди навіть у півтора раз, або мінімум на 30%. Схема точно підходить не всім, але про таку можливість все ж варто знати.

Мова про доплати за відстрочку від виходу на пенсію

Згідно з чинного законодавства, пенсіонер не може оформити пенсію у 60 років, якщо йому не вистачає стажу. Але має право не оформлювати її, якщо цей стаж є. Тобто взяти відстрочку на кілька років, за що отримати перерахунок.

Якщо простими словами, то пенсіонер, який у 60 років має весь необхідний стаж, відмовляється оформлювати пенсію беручи так звану відстрочку. За кожен місяць відстрочки йому нараховується певний відсоток до пенсії. Наприклад, якщо відстрочка на термін до 5 років, або 60 місяців, то цей відсоток складає 0,5% від основної суми. Якщо відстрочка на понад 5 років, то відсоток вже 0,75% щомісяця.

Таким чином, за 5 років можна заробити 30% до своєї пенсії, а якщо відстрочка на більш ніж 5 років, то дорахують аж 54% до виплати.

Ще більша пенсія буде якщо весь цей час особа працювала

Паралельно особа може працювати та заробляти понаднормовий стаж. Тоді пенсія буде ще вищою. Зрештою для працюючих пенсіонері ця схема й є найбільш прийнятною. Якщо громадянин банально немає можливості працювати і пенсія це його єдиний дохід, то про жодні відстрочки не може йти і мови.