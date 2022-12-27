Украинцы могут самостоятельно повысить свою пенсию на 30-50%: что нужно сделать?

Украинские пенсии очень скудные. Даже при условии, что человек вышел на заслуженный отдых со всем необходимым багажом стажа, пенсия иногда может едва достигать 3000 гривен. А у подавляющего большинства ежемесячная выплата пенсионера колеблется от 2000 до 3000 гривен. Более того, чтобы претендовать на помощь от государства, лицо должно до 60 лет заработать минимум 29 лет стажа. С 2023 это будет уже 30 лет. Если этого стажа нет, то нужно работать до 63 или 65 лет соответственно. Однако в Пенсионном Фонде сообщили, что украинцы могут самостоятельно повысить собственные пенсии. Кое-где даже в полтора раза, или минимум на 30%. Схема точно подходит не всем, но о такой возможности все же следует знать.

Речь о доплатах за отсрочку от выхода на пенсию

Согласно действующему законодательству, пенсионер не может оформить пенсию в 60 лет, если ему не хватает стажа. Но имеет право не оформлять ее, если этот стаж есть. То есть взять отсрочку на несколько лет, за что получить перерасчет.



Если простыми словами, то пенсионер, который в 60 лет имеет весь необходимый стаж, отказывается оформлять пенсию, беря так называемую отсрочку. За каждый месяц отсрочки ему начисляется определенный процент к пенсии. К примеру, если отсрочка на срок до 5 лет, или 60 месяцев, то этот процент составляет 0,5% от основной суммы. Если отсрочка более чем на 5 лет, то процент уже 0,75% ежемесячно.

Таким образом, за 5 лет можно заработать 30% к своей пенсии, а если отсрочка на более чем 5 лет, то досчитают 54% к выплате.

Еще больше пенсия будет если все это время лицо работало

Параллельно человек может работать и зарабатывать сверхурочный стаж. Тогда пенсия будет еще выше. В конце концов для работающих пенсионеры эта схема и наиболее приемлема. Если гражданин банально не имеет возможности работать и пенсия это его единственный доход, то ни о каких отсрочках не может идти и речи.