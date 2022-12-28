У “Нафтогазі” відповіли, чи зможуть приймати показники лічильників газу

Навесні більша частина українців перейшла “під крило” Нафтогазу. Все через те, що багато дрібних постачальників просто не в змозі були продовжувати свою діяльність. Та відколи “Нафтогаз” став практично монополістом, відтоді не вщухають різноманітні скандали навколо організації. Українці не задоволені цілим рядом нюансів. І зокрема багатьом не подобається, що “Нафтогаз” не приймає показники лічильників.

“Якби “Нафтогаз” ще й показники лічильників приймав, то ціни б йому не було”, написав один з клієнтів на сторінці структури у соціальних мережах. На даний момент споживачі продовжують подавати показники до своїх облгазів, а оплачують “Нафтогазу”, Через це інколи виникає плутанина з рахунками. У “Нафтогазі” пояснили, чи можна по іншому.

“Нафтогаз” не може приймати показники

У “Нафтогазі” дали відповідь опираючись на Кодекс газорозподільних систем №2494.

Там вказано, що споживачі повинні передавати показники операторам ГРМ до яких вони підключені згідно з балансової належності.

“Оператори ГРМ приймають показники та формують обсяги. До нашої компанії надходить лише обсяг, представлений вашим оператором ГРМ, показники у нас не відбиваються, на цей обсяг ми робимо нарахування суми до оплат”, – відповіли в “Нафтогазі”.

З Нового року міняється безліч тарифів

Вже відомо, що з першого січня зросте тариф на електроенергію для підприємців. Також подорожчає ціна на водопостачання (холодна вода). Щодо опалення та гарячої води, то поки все стабільно. Ціни будуть такими як зараз допоки триває воєнний стан і ще 6 місяців після його завершення. Принаймні так зазначено у мораторії, який підписав Президент Володимир Зеленський. Щодо холодної води, то цінники зростуть і для бізнесу і для населення. Підвищення електроенергії теж відчують всі, адже підприємців підніматимуть вартість товарів та послуг, щоб покрити витрати, які різко зростуть.