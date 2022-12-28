В “Нафтогазе” ответили, смогут ли принимать показатели счетчиков газа

Весной большая часть украинцев перешла под крыло Нафтогаза. Все потому, что многие мелкие поставщики просто не в состоянии были продолжать свою деятельность. Но с тех пор, как “Нафтогаз” стал практически монополистом, с тех пор не утихают разнообразные скандалы вокруг организации. Украинцы недовольны целым рядом нюансов. И в частности, многим не нравится, что “Нафтогаз” не принимает показатели счетчиков.

“Если бы “Нафтогаз” еще и показатели счетчиков принимал, то цены бы ему не было“, – написал один из клиентов на странице структуры в социальных сетях. На данный момент потребители продолжают подавать показатели в свои облгазы, а оплачивают “Нафтогазу”, из-за этого иногда возникает путаница со счетами. В “Нафтогазе” объяснили, можно ли иначе.

“Нафтогаз” не может принимать показатели

В “Нафтогазе” ответили опираясь на Кодекс газораспределительных систем №2494.

Там указано, что потребители должны передавать показатели операторам ГРМ, к которым они подключены согласно балансовой принадлежности.



“Операторы ГРМ принимают показатели и формируют объемы. В нашу компанию поступает только объем, представленный вашим оператором ГРМ, показатели у нас не отражаются, на этот объем мы производим начисление суммы к оплате”, – ответили в “Нафтогазе”.

С Нового года меняется множество тарифов

Уже известно, что с 1 января вырастет тариф на электроэнергию для предпринимателей. Также подорожает цена водоснабжения (холодная вода). Относительно отопления и горячей воды пока все стабильно. Цены будут такими, как сейчас пока продолжается военное положение и еще 6 месяцев после его завершения. По крайней мере, так указано в моратории, который подписал Президент Владимир Зеленский. Что касается холодной воды, то ценники вырастут и для бизнеса, и для населения. Повышение электроэнергии тоже ощутят все, ведь предприниматели будут поднимать стоимость товаров и услуг, чтобы покрыть резко возросшие расходы.