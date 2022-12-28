В Україні виявили небезпечне масло: які бренди виробляють фальсифікат
Відомі виробники додавали в свою продукцію дешеві домішки, які можуть завдати шкоди здоров’ю українців.
В Україні провели перевірку якості вершкового масла та виявили у кількох зразках фальсифікат. Причому бренди, які заплямували свою репутацію додаванням до масла різноманітних домішок, є досить популярними серед споживачів. Яке ж масло «забракували» під час перевірки.
У Держпродспоживслужбі Вінницької області оприлюднили дані досліджень місцевої лабораторії. Згідно з ними порушення було виявлено у продукції таких марок:
- «Старокостянтиновський молочний завод» – масло селянське солодковершкове, жирність 72,6%, ДСТУ 4399:2005;
- «Старокостянтиновський молочний завод» – масло солодковершкове «Екстра», жирність 82,5%, ДСТУ 4399:2005;
- «Коломийський молочний завод» – масло селянське солодковершкове «Карпатське», жирність 73%, ДСТУ 4399:2005.
У Держпродспоживслужбі уточнили, які саме домішки знайшли у вказаних продуктах. Згідно з висновками експертів виробники додавали у вершкове масло крім тваринних ще й рослинні жири. А вони, як відомо, можуть бути дуже шкідливими для здоров’я людини.
Варто зазначити, що в Україні останнім часом нерідко виявляють фальсифікат під час перевірки якості масла. Додаючи рослинні олії у вершкове масло виробники намагаються зекономити, адже молочний жир значно дорожчий. Собівартість масла з домішками нижча, тож і випускати такий продукт набагато вигідніше. Хоч якість серйозно страждає.
Експерт дали українцям кілька порад, які допоможуть уникнути фальсифікату та споживати виключно якісне вершкове масло. Обираючи продукт варто звернути увагу:
- на ціну масла – вона не може бути низькою, адже молочний жир є досить дорогим інгредієнтом;
- на місце придбання – купувати потрібно у фірмових магазинах, що співпрацюють з виробником, а не у випадкових продавців на ринку.
Зазначимо, що з початку війни вершкове масло в Україні суттєво подорожчало. Станом на сьогодні воно коштує с середньому 63,67 грн за 200 г. Тоді як на початку року його вартість становила близько 52,17 грн за 200 г. Тобто лише за рік масло подорожчало на 22%.
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