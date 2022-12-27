Банки поднимут тарифы на все услуги, потому что не справляются с кризисом: детали

Банковская система Украины достаточно достойно держалась до настоящего момента. Крупнейшие банки, такие как ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк и другие, даже предлагали льготы и кредитные каникулы в начале войны. Гиганты выстояли, в то время как более мелкие учреждения оказались на грани банкротства. Но вот появилась информация, что едва держатся и крупнейшие компании. В целом доходы банков в этом году снизились в 5 раз. А окончательно пошатнули их положение регулярные отключения света. НБУ распорядился, чтобы по Украине открылось минимум 1000 дежурных отделений, которые должны работать даже в условиях блекаута. Банки уже подсчитали, что одно такое отделение потребует вложений минимум на 2 миллиона гривен только на старте. Эти средства нужно как-то зарабатывать.

Банки будут поднимать сначала тарифы для бизнеса, а затем для населения

Ситуация и так не проста, а необходимость в создании дежурных отделений сделала ее еще более критической. Банки уже подсчитали, что на одно такое отделение нужно будет закупить минимум 2 генератора, по 300 000 гривен каждый. До генераторов горючее, дальше нужно будет еще старлинк, который стоит минимум 50 000 грн+ежемесячная абонплата. Придется тратиться и на обустройство спальных мест для персонала, ведь вероятно некоторые будут какое-то время жить прямо на рабочем месте.

Тарифы будут подниматься в два этапа

Что касается тарифов, то уже с января планируют поднять их для бизнеса. Вероятно, сразу вырастет стоимость платежек. Если сейчас одна платежка стоит где-то 10 гривен, то будет стоить 20-25 грн. Многие предприниматели пользуются специальными пакетами для оплаты услуг оптом. В этом случае стоимость пакета может вырасти на 30%.

Что касается населения, то тарифы планируют поднять с апреля. Сюда будут включены комиссия за снятие наличных, комиссия за переводы, комиссии за пользование кредитными средствами и т.д. Повышение будет на 0,5-1% (в зависимости от услуги).

Абсолютно все цифры сейчас только приблизительны. Более точные данные банки будут анонсировать в индивидуальном порядке. Но то, что ценники вырастут, сомнения нет.