Банки піднімуть тарифи на всі послуги, бо не справляються з кризою: деталі

Банківська система України доволі достойно трималася до теперішнього моменту. Найбільші банки такі як ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк та інші навіть пропонували пільги та кредитні канікули на початку війни. Гіганти вистояли, тоді як дрібніші установи опинилися на межі банкрутства. Та ось, з’явилася інформація, що ледь-ледь тримають й найбільші компанії. Загалом, доходи банків цього року знизилися у 5 разів. А остаточно похитнули їхнє становище регулярні відключення світла. НБУ розпорядився щоб по Україні відкрилося мінімум 1000 чергових відділень, які мають працювати навіть в умовах блекауту. Банки вже підрахували, що одне таке відділення потребуватиме вкладень мінімум на 2 мільйона гривень лише на старті. Ці кошти потрібно якось заробляти.

Банки підніматимуть спочатку тарифи для бізнесу, а потім для населення

Ситуація й так не проста, а необхідність у створенні чергових відділень зробила її ще критичнішою. Банки вже підрахували, що на одне таке відділення потрібно буде закупити мінімум 2 генератори, по 300 000 гривень кожен. До генераторів пальне, далі потрібно буде ще старлінк, який коштує мінімум 50 000 грн+щомісячна абонплата. Доведеться витрачатися й на облаштування спальних місць для персоналу, адже ймовірно дехто буде деякий час жити прямо на робочому місці.

Тарифи підніматимуть у два етапи

Стосовно тарифів, то вже з січня планують підняти їх для бізнесу. Ймовірно відразу зросте вартість платіжок. Якщо зараз одна коштує десь 10 гривень, то коштуватиме 20-25 грн. Багато підприємців користуються спеціальними пакетами, щоб оплачувати послуги оптом. В такому разі вартість пакету може зрости на 30%.

Щодо населення, то тарифи планують підняти з квітня. Сюди буде включено комісія за зняття готівки, комісія за перекази, комісії за користування кредитними коштами тощо. Підвищення будуть на 0,5-1% (залежно від послуги).

Абсолютно всі цифри зараз є лише приблизними. Більш точні дані банки анонсуватимуть в індивідуальному порядку. Але те, що цінники зростуть — сумніву немає.