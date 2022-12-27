Рітейлери розповіли, коли в Україні знизяться ціни на павербанки та генератори

Вже понад місяць в Україну ввозять генератори, павербанки та зарядні станції без мита та ПДВ. Але ціни в магазинах не поспішають падати. Продавці техніки розповіли, чому так відбувається та чи варто чекати здешевлення.

Ми запитали відомі торгові мережі, чи є труднощі з розмитненням товарів та чи чекати зниження ціни та категорії товарів, які Кабмін звільнив від ПДВ та мита. Тобто мова йде про генератори, павербанки, зарядні станції та інше критично важливо обладнання в умовах блекаутів.

В Фокстроті нам повідомили, що такі генератори та акумулятори вони закуповують у поставщиків вже на внутрішньому ринку. Рішення влади працює, оскільки остання партія потужних акумуляторів від відомого виробника закуплена без ПДВ, тож і вартість для покупців нижча.

При цьому в продажі ще є товари, які були куплені раніше, до 8 листопада, тому й вартість на них вища.

Прогнозується, що вартість таких товарів знизиться ближче до кінця грудня, коли будуть продані товари, які були ввезені до впровадження митних пільг. Нові генератори та акумулятори можуть реалізовуватися вже з урахуванням відсутності митного та податкового навантаження.

В мережі “Алло” теж не бачать перепон зі сторони митниці при доставці товарів з листопада, відколи запрацювали пільгові умови. Мережа вже продає павербанки та зарядні станції, куплені в листопаді, тобто після впровадження пільгових умов.

Нагадаємо, що на початку листопада Кабінет міністрів України прийняв постанову №1260, згідно якого скасували оплату ПДВ та ввізного мита на важливі для проходження поточного опалювального сезону товари.

Тож ймовірно вже з нового року ціни та генератори та павербанки знизяться. Це пов’язано не лише з тим, що українці відчують ефект від скасування ПДВ, але й зі зниженням попиту на подібні товари.