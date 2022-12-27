В НБУ представили нову банкноту номіналом 500 гривень

20 грудня Національний банк України введе в обіг нову пам’ятну купюру номіналом 500 гривень. Її присвятили 300-річчю з дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди. Чому саме 500 гривнева банкнота? Все просто, саме на ній зображений відомий філософ. Про це повідомили в пресс-службі НБУ,

Дизайн банкноти майже ідентичний звичайній п’ятсот гривневій купюрі, але на лицьовій стороні присутня символіка на честь святкування ювілею Григорія Сковороди.

Банкнота буде мати дизайн зразка 2015 року та серію ГС з номером 0000001-0050000. Розміри банкноти стандартні – 74 на 154 мм. Тираж складе 50 тисяч банкнот. На лицьовій стороні банкноти зображений сам Григорій Сковорода, на зворотній – Києво Могилянська академія, в якій навчався філософ. Тобто дизайн повторює звичну для нас купюру номіналом 500 гривень, єдина відмінність присутність напису на лицьовій частині, який і нагадуватиме про ювілей.

Також на ній присутні всі захисні елементи, тобто вона не надто сильно відрізняється від звичайної банкноти. Вона лише доповнена, на лицьовій стороні на місці водяного знаку нанесено спеціальною оптично-змінною фарбою офіційний символ свята. Напис змінює колір в залежності від кута нахилу від світло-зеленого до темно-зеленого.

Пам’ятні банкноти можна буде придбати через ПриватБанк, Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк. Точну дату старту продажів варто уточняти в фінансових установах. Зробити це можна на офіційних сайтах банків або особисто у відділеннях. Вартість такої банкноти доволі доступна, в конверті вона коштуватиме 541 гривню, а в сувенірній упаковці – 554 гривні. Поспішіть придбати таку банкноту, адже вона не лише присвячена визначній даті, але й є символом нашої незламності, особливо після того як російські окупанти підло завдали ракетного удару по музею Григорію Сковороди, який розташований у Харківській області. На щастя важливі елементи колекції вціліли.