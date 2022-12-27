Експерти розповіли, чи може Росія знищити ЗРК Patriot 

Після підтвердження президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot Путін заявив, що це озброєння стане законною ціллю та буде знищено. Андрій Коваленко з “Інформаційного спротиву” оцінив ймовірність втрати українською армією американського ЗРК. Тож який висновок він зробив, читайте в нашому матеріалі.

Експерт нагадав, що раніше російська федерація вже оголошувала полювання на HMARS. Проте з моменту передачі цього виду озброєння і дотепер жодна пускова установка не була знищена чи пошкоджена. Что стосується зенітно-ракетного комплексу Patriot, то для росії його знищення буде справою честі. За словами Коваленка, якщо росіянам вдасться знищити наданий Пентагоном ЗРК, то це буде подія, яку вони згадуватимуть поколіннями.

Для знищення пускової установки зенітно-ракетного комплексу Patriot достатньо одночасного завдання удару 70-80 ракетами. У разі масованої ракетної атаки операторам может не вистачить часу для перезарядки пускової установки. Після відстрілу протиракетні системи можуть стати беззахисними перед атакою на самі ЗРК. Але чи вдасться росіянам втілити таке бажання, це вже інше питання. Як відомо, полювання на HMARS жодних результатів не принести, ракетні установки не постраждали та продовжують нищити армію окупанта.

При цьому Андрій Коваленко не відкидає можливість знищення чи спроби знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, адже між Україною та російською федерацією вже одинадцятий місяць триває повномасштабна війна, в тому втрати військової техніки просто неминучі.

Безумовно, армія окупантів спробує атакувати системи ППО, які Україні надали західні партнери, а ймовірність знищення доволі висока, проте недавно українців потішили новиною, що в рф залишилося ракет всього на 2-3 масштабні атаки, близько 70 ракет кожна, а Іран – головний союзник росії не поспішає передавати їй свої балістичні ракети, тож ймовірно вже скоро небо над Україною стане безпечнішим.