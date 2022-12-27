Новорічний подарунок для українців: хто отримає від 900 до 6 500 гривень 

Українцям нагадали про можливість щомісяця отримувати близько 1000 гривен або 6 500 одноразово. Це стосується українців, які надали житло внутрішньо переміщеним особам або працевлаштували особу зі статусом ВПО.

Тож, якщо ви взяли на роботу переселенця, то можете розраховувати на одноразову фінансову допомогу у розмірі 6 500 гривень. Для цього підприємцю достатньо подати заяву до Державної служби зайнятості особисто або не виходячи із дому шляхом подачі електронної форми на порталі державних послуг “Дія”.

Якщо ж ви безоплатно надасте житло внутрішньо переміщеним особам, то можете отримувати 900 гривень за кожну людину щомісячно до кінця опалювального сезону. При цьому кількість осіб, яким ви можете надати житло, необмежена. Наприклад, до вас приїхала сестра з трьома дітьми, то ви зможете щомісяця отримувати 3 600 гривень (по 900 гривень за чотирьох осіб). При цьому зовсім не обов’язково надавати окреме житло, достатньо кімнати чи навіть дивана у вітальні. Для отримання грошей потрібно зареєструвати свій дім на сайті “Прихисток”. При цьому така виплата не буде впливати на розмір субсидії, оскільки вона не вважатиметься доходом. Право на отримання компенсації за надання притулку внутрішньо-переміщеним особам також мають державні, комунальні та приватні установи.

Така фінансова допомога буде досить суттєвою, адже витрати на оплату комунальних послуг суттєво зростуть, якщо ви надасте притулок кільком людям, навіть якщо це родичі.

Держава всіляко сприяє тому, що українці підтримувати одні одним та надавали житло, в тому числе безопалатно. Раніше повідомлялося, що кілька областей на заході України вичерпали резерви для надання житла. Така фінансова допомога стане мотивацією для українців, це допоможе вирішити проблему з розселенням українців, які вимушені тікати від війни в більш безпечні регіони України.