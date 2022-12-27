Іранським “шахедам” кінець? В Україні створили унікальний дрон для полювання на безпілотники

Українські інженери спроектувати високошвидкісний квадрокоптер-камікадзе, який дозволяє наносити удари по ворожій техніці, в тому числі броньованій, та знищувати живу силу противника в бліндажах. Але на цьому переваги безпілотника не закінчуються, головна його особливість – здатність перехоплювати іранські “шахеди”, якими росія атакує нашу критичну інфраструктуру. За словами розробників літального апарату, Збройним силам України будуть потрібні висококласні оператори.

Що відомо про новий український безпілотник

Швидкісний дрон створили спеціалісти школи пілотів квадрокоптерів одразу в декількох модифікаціях. Як стверджує керівник школи Владислав Плаксина, великі безпілотні літальні апарати здатні ефективно знищувати ворожу броньовану техніку, а невеликі моделі чудово викурюють окупантів з бліндажів.

Розробка інноваційного безпілотника стала можливою завдяки фінансуванню мецената Андрія Мацоли. За словами українського підприємця, коли йому показали на що здатний літальний апарат від українських конструкторів, то він одразу зрозумів, що це надзвичайно перспективно та вирішив допомогти фінансово.

Операторів у школі дронів готують за допомогою симулятора польотів. Після початкового освоєння оператори виходять на полігон та вчаться працювати в умовах, наближених до реальних. Спеціалісти тренуються скидати боєприпаси з повітря та потрапляти точно в ціль. Протягом найближчих трьох місяців Андрій Мацола планує передати захисникам України не менше сотні потужних квадрокоптерів. Для цього вже зараз готують сто кваліфікованих операторів, які будуть наносити максимально ефективні удари по позиціях ворога.

Технічні характеристики нових дронів поки не розголошуються, нехай це залишиться сюрпризом для окупантів. Ця українська розробка точно не остання, наша країна має чимало талановитих конструкторів та інженерів, які можуть створювати потужні безпілотні літальні апарати для ефективної боротьби з ворогом. Підтримка з повітря вкрай важлива для наших воїнів, особливо під час інтенсивних боїв за нашу землю.