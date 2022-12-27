Точність російських бомбардувальників Су-24 забезпечують чіпи AMD

У пристрої СПВ-24, яким оснащені російські бомбардувальники Су-24 є чипи популярних західних виробників, в тому числі AMD. Їх використовують для більш точного скидання некерованих бомб. В системі наведення знайдено чипи одразу пяти західних виробників, серед них є продукція гіганта AMD. Таку інформацію на своїй сторінці в Twitter опублікував волонтер з Dzygas Paw.

Що відомо про знахідку

В розпорядженні волонтер опинилися мікросхеми зі збитого в районі Бахмута бомбардувальника окупантів Су-24. В ході вивчення уламків літака була знайдена автоматична система наведення СПВ-24, яка схожа на американську систему JDAM. Але це не так цікаво, як те, що роботу російської системи наведення забезпечує американський чіп AMD.

Російська система працює за принципом розрахунку курсу бомбардувальника, швидкості польоту та висоти. Це дозволяє пілоту якнайкраще підібрати момент для скидання некерованої бомби, щоб вона точно влучила в ціль.

Нагадаємо, що цей бомбардувальник збили бійці батальйону “Скала” в небі над Бахмутом, Донецька область. Волонтер отримав від них чотири зразки мікросхем для вивчення. В них було виявлено одразу шість напівпровідникових виробів Micron. Также в мікросхемах знайдені чипи провідних виробників, а саме AMD, Analog Devices, Atmel та Xilinx. Такі ж мікросхеми раніше знайшли в російському безпілотнику “Оріон”.

Ймовірно, росія купує такі напівпровідники в обхід західних санкцій, при цьому обмеження діють досить давно, адже санкції, що обмежують покупку електроніки були накладені на росію ще після вторгнення на Донбас. Тож зараз західні партнери України зобов’язані знайти лазівки, через які росія купує електроніку.

Наразі стверджується, що поточні санкції відкинули росію на 30 років , якщо говорити про розвиток військової промисловості. Проте цього недостатньо, потрібно дотиснути ворога, щоб той більше ніколи не захотів порушувати територіальну цілісність та вбивати людей у сусідніх країнах.