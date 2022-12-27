В командуванні ЗСУ розповіли, коли ЗРК Patriot почне прикривати небо над Україною

Командування українських збройних сил уже склало список бійців, які стануть операторами пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot. Перелік військовослужбовців уже затвердив генерал Микола Олещук. Найближчим часом вони почнуть освоювати тонкощі управління американським зенітно-ракетним комплексом.

Прес-секретар ЗС Юрій Ігнат розповів, що зенітно-ракетний комплекс Патріот є досить складною технікою, а тому навчання українських операторів ймовірно займе декілька місяців. Проте все може відбуватися набагато швидше, речник ЗС нагадав, що інші одиниці озброєння країн НАТО наші бійці освоїли всього за кілька тижнів, мова йде про такі комплекси як NASAMS та IRIS-T.

Нагадаємо, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський побував в Вашингтоні з офіційним візитом. Під час зустрічі з лідером українців президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підтвердив передачу Збройним силам України однієї батареї Patriot. Білий дім включив її до чергового пакета допомоги обсягом понад 1,85 мільярда доларів. Кремль вже встиг прокоментувати передачу цих сучасних зенітно-ракетних комплексів. Там стверджують, що Патріоти стануть законною ціллю та будуть знищені. При цьому росіяни так само говорили про HMARS, але досі жодна одиниця цього виду озброєння не постраждала.

Тож якщо наші бійці освоять роботу з пусковими установками Патріотів за кілька тижнів, то ймовірно, в кінці січня, початку лютого небо над Україною стане безпечнішим. Крім того Україна отримає й інші засоби захисту неба, разом це озброєння захистить критичну інфраструктуру та наших військових від постійних ракетних атак та шахедів. Також в Міністерстві енергетики розповіли, що при відсутності нових атак на об’єкти інфраструктури відновити нормальне електропостачання вдасться до літа, але будь-які спроби росіян завдати шкоди енергетичній інфраструктурі будуть зведені нанівець, адже енергетики працюють цілодобово і навіть у найскладнішій ситуації знайдуть спосіб відновити електропостачання.