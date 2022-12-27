Последняя неделя года поиздевается над тремя знаками Зодиака: кто они

К концу 2022 года остались считанные дни и, казалось бы, что-то кардинально измениться уже не может. Но астрологи очень даже могут поспорить. Всё может измениться в течение следующей минуты и не всегда в лучшую сторону. Последняя неделя года станет настоящим испытанием для трех знаков Зодиака. Их ждет множество неожиданных проблем и забот. Но не время опускать руки, ведь все трудности будут временными.

Овен

Астрологи советуют уже подумать над тем, какие дела для вас наиболее приоритетны. То есть, что вы должны точно успеть до Нового года, а что можно отложить на потом. Аккумулируйте силы и не беритесь за все дела одновременно. Не распыляйтесь на несколько направлений, ведь в результате просто получите выгорание. Судьба будет подбрасывать неожиданные препятствия и ставить палки в колесах. Но все же этот период завершится. Если вы его правильно спланируете, то можете и не сильно почувствовать ту невезучесть, которую подготовили звезды.

Стрелец

Стрельцы будут испытывать сплошной стресс. И хотя этот знак очень стрессоустойчив, но последняя неделя года выбьет вас из колеи. Проблемы, заботы, возможно проблемы со здоровьем или ссоры в семье — все это будет выбивать почву из под ног. В один момент вы почувствуете опустошение и чувство, что у вас опускаются руки. Астрологи советуют не впадать в панику и не подвергаться выгоранию. Отложите важные дела на следующий месяц и позвольте себе отдохнуть. А еще, не планируйте на этот период дорогие покупки и дальние поездки.

Козерог

Козероги и так имеют много проблем, которые будут чем дальше, тем больше накапливаться. Астрологи говорят, что представители этого знака могут начать испытывать сильную тревожность, снизившую качество их жизни. Бессонница, апатия, потеря аппетита и нежелание что-то делать. Немедленно вытаскивайте себя из этого состояния. Все скоро пройдет, главное не опускать руки.