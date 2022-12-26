Ідеальний подарунок на свята: астрологи розповіли як догодити кожному зі знаків зодіаку

Перед Новим Роком астролог розповів, як обрати подарунки для людей, які народилися під різними знаками зодіаку. Як обрати найкращий подарунок, читайте в нашому матеріалі.

Овен

Експерт стверджує, що Овнам потрібно дарувати корисні та практичні речі. Якщо людина захоплюється спортом, то точно оцінить фітнес браслет чи крокомір.

Телець.

Представники знаку люблять речі, які створити затишок вдома. Вони точно оцінять якісний домашній текстиль, наприклад, рушники чи постільну білизну або ж аромасвічки.

Близнюки

Люди, які народилися під знаком Близнюків точно оцінять квиток на квест чи новий фільм. Якщо людина віддає перевагу відпочинку вдома, можна просто оплатили підписку на стрімінговий сервіс.

Рак

Представники знаку справжні гурмани. Вони точно оцінять вишукані продукти, наприклад, дегустаційний набір кави чи чаю. Також вони часто мерзнуть, тому точно будуть раді термосу або теплим рукавичкам.

Лев

Леви люблять демонструвати свою перевагу над іншими, тому їм точно сподобається флешка з гравіювання, кружка з фото чи інші речі, які будуть належати тільки йому.

Діва

Представники знаку щиро радіють будь-яким подарункам, але не варто купувати що попало. Оберіть оригінальне мило, подарунковий набір косметики чи подаруйте щось для хобі.

Терези

Народжені під знаком Терезів вважаються любителям солодощів. Тому краще придбати цікавий солодкий набір, головне, щоб він не був калорійним.

Скорпіон

Представники знаку оцінять подарунок подвійного призначення. Їм точно сподобаються шкатулки з секретами чи фальшкниги-сейфи.

Козеріг

Козерогам подобаються практичні речі, тож найкращим подарунком для них стане подарунковий сертифікат або конверт з грошима.

Водолій

Водолії оцінять подарунок, пов’язаний з електронікою. Це може бути як новий смартфон, так і стильні навушники чи навіть флешка.

Риби

Представники знака точно будуть задоволені вишуканими парфумами або аромалифузором. Якщо особа цікавиться музикою, то їй сподобається новий музичний інструмент чи просто квиток на концерт.