З 1 січня тарифи на воду різко зміняться: скільки доведеться платити

Схоже, що з приходом нового року в Україні буде відбуватися багато змін. Зокрема, днями анонсували підвищення тарифів на електроенергію для підприємців. Щоправда побутових споживачів це не буде торкатися. Тепер ж заговорили про підвищення тарифів на воду та водовідведення. Мова про холодну воду, адже на гарячу, як і на опалювальні тарифи діє мораторій, що забороняє підвищувати ціни протягом дії воєнного стану та пів року після його завершення. Пояснюють таке рішення низкою факторів. Вже є й суми, за якими незабаром перераховуватимуть платіжки.

Про підвищення тарифів повідомили у НКРЕКП

Про підвищення тарифів на воду повідомила Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На своєму офіційному ресурсі, організація написала, що підвищення відбудеться через зменшення обсягів реалізації, збільшення видатків на оплату праці у галузі. Також через збільшення амортизації і збільшення вартості електроенергії.

Водночас тарифи будуть підвищувати не відразу, а у два етапи. Перше підвищення відбудеться вже з 1 січня, а друге з липня 2023 року. Ось, які ціни мають бути в результаті у кожній з областей:

Київводоканал – 39,28 гривні (21,69/17,59)

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);

Львівводоканал – 29,12 гривні (19,44/9,68)

Дніпроводоканал – 37,36 гривні (22,57/14,79)

Полтававодоканал – 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб)

Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) – 54,22 гривні (30,19/24,036)

Водоканал в Ужгороді – 50,27 гривні (30,75/19,51)

Житомирводоканал – 51,80 гривні (24,97/26,83)

Інфоксводоканал (Одеса) – 42,24 гривні (21,94/20,28)

Херсонський водоканал – 30,67 гривні (15,78/14,91);

Рівнеоблводоканал – 41,86 гривні (22,29/19,57)

Чернігівводоканал – 39,816 гривні (19,82/19,99)

Черкасиводоканал – 34,94 гривні (18,73/16,21)

Іванофранківськводоекотехпром – 31,29 гривні (14,50/16,78)

Хмельницькводоканал – 31,17 гривні (16,03/15,62)

Дніпро-Західний Донбас – 46,74 гривні

Луцькводоканал – 31,73 гривні (13,76/ 17,96)

Запорізький водоканал – 33,85 гривні (21,05/12,80)

Вінницяоблводоканал – 37,29 гривні (24,57/12,72)

Чернівціводоканал – 30,63 гривні (20,95/9,68)

Тернопільводоканал – 44,46 гривні (21/23,46)

Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 гривні (18,06/17,95);

Миколаївводоканал – 34,04 гривні (14,61/13,76).

Зазначимо, що у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях тарифи піднімати не будуть, адже ці регіони дуже постраждали від бойових дій. Та й зрештою, в багатьох населених пунктах цих областей, води зовсім немає.