Експерти розповіли як відрізнити солодкі мандарини від кислих: 3 характерні ознаки 

До Нового року залишилося всього кілька днів. Один із символів свята — ароматні мандарини. Щоб обрати найсолодші цитрусові до свята достатньо знати лише декілька секретів. Насправді все дуже просто, достатньо бути трохи уважнішим.

Отож, щоб поставити на новорічний стіл солодкі мандарини, потрібно звернути увагу на наступні ознаки:

Колір

В першу чергу при покупці мандарин ми звертаємо увагу на колір. Обирайте цитрусові яскравого помаранчевого кольору. Мандарини інших відтінків — жовтий, зеленуватий чи блідо оранжевий колір говорить про те, що вони швидше за все будуть кислими.

Форма

Чим ближче форма мандарина до круглої, тим більша ймовірність того, що він буде дуже солодким та ароматним. Плоскі чи овальні мандарини швидше за все будуть кислими.

Вага

Стиглі мандарини будуть мати значно більше соку, а це означає, що вони будуть важчими. Такий плід буде м’яким, але пружним. Проте надто м’які мандарини теж краще не обирати, адже вони можуть бути гнилими.

Дотримуючись цих трьох простих правила ви будете впевнені, що на ваш стіл потраплять найсолодші мандарини. Все доволі просто, саме зовнішній вигляд плоду говорить про його смакові якості.

При наступному поході до магазину спробуйте купити мандарини за нашими порадами, впевнені, що ви будете приємно вражені.