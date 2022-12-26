Існує спеціальна схема: як чоловіки-водії можуть виїхати за кордон під час війни

З першого дня повномасштабного наступу російських військ в Україні запровадили воєнний стан. В такий період військовозобов’язані чоловіки не мають права виїжджати за межі України. Але існують винятки, проте вони стосуються лише волонтерів, а також чоловіків водіїв, які займаються перевезенням гуманітарних та медичних вантажів.

Про таку можливість виїзду розповідають юристу сайту Безкоштовної правової допомоги.

Водій може пройти реєстрацію в системі “Шлях”, і це дозволить перетинати кордон України. Але така можливість доступна лише за умови, що вантажі потрібні Збройним силам України або іншим утворенням відповідно до діючих законів України військових формувань.

Також право на виїзд за кордон мають чоловіки, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами за умови наявності відповідного обґрунтованого обсягу вантажів та кількості транспортних засобів, які потрібні для транспортування вантажу.

Як стверджують юристи, для отримання дозволу достатньо звернутися до обласної військової адміністрації або Міністерства інфраструктури. Після цього водії внесуть інформацію до системи та погодять з Держприкордонслужбою. Такий дозвіл буде наданий на термін до 30 днів.

При цьому звернутися з проханням надати право виїзду за кордон на основі системи “Шлях” можуть будь-які підприємства, установи чи організації з таких органів:

військові чи правоохоронні органи, тобто для транспортування відповідних вантажів військового призначення;

медичні заклади або військові адміністрації, якщо мова йде про перевезення медичних вантажів;

відправники чи одержувачі гуманітарки, але при умові подання заяви районною військовою адміністрацією.

Як бачите, можливість виїзду за кордон в умовах воєнного стану все-таки є, але це не означає, що нею можна скористатися для втечі від мобілізації. Заявка на виїзд подається зі згоди органів, які розуміють потребу в гуманітарних вантажах чи вантажах військового призначення.