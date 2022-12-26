Будемо в десять раз сильнішими: екстрасенс розповів, коли чекати перемоги

З початком повномасштабного наступу російської федерації на Україну, всі люди ще в перші дні війни зрозуміли, що перемога буде за нами. З кожним днем впевненість в перемозі стає все сильнішою. Це підтверджують наші захисники зі Збройних сил України, а астрологи та екстрасенси роблять свої прогнози.

Відомий екстрасенс Макс Гордєєв в інтерв’ю Микиті Михальову та медіаплатформі “Ми — Україна” розповів, що переломний момент у війні настане вже влітку цього року. Саме в цей час наша країна вступить в вирішальний бій та здобуде довгоочікувану перемогу над окупантами.

За словами екстрасенса Гордєєва росія продовжить завдавати удари по критичній інфраструктурі України до кінця цього року та продовжить шкодити і після Нового року. Це продовжуватиметься аж до літа, чи навіть середини літа. Проте приблизно в період з кінця червня до середини серпня з великою ймовірністю станеться якась така подія, яка завдасть вирішальний удар по ворогові, можливе це будуть внутрішні протести в російській федерації. Але це дасть українським захисникам можливість завдати смертельний удар нашому ворогові.

Екстрасенс стверджує, що ця серйозна ситуація принесе Україні успіх. На сторону нашої країни стане саме сонце, ми станемо в десять разів сильнішими. Макс Гордєєв не знає, що саме відбудеться та як розвиватимуться події, але точно станеться щось страшне для кремля, і це допоможе Україні завдати останнього, вирішального удару.

Зважаючи, які страхіття довелося пережити українцям, ми зможемо вистояти та вже через декілька місяців будемо святкувати перемогу. За цим послідує тривалий період відбудови, але спільними зусилями ми зможете знищити ворога та стати країною з найсильнішою армією в Європі. Після цієї боротьби за незалежність нам не будуть страшні жодні напади, адже росія більше не посміє зачіпати незламну націю.