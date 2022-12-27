Как сохранить свежесть продуктов в выключенном холодильнике: советы экспертов

Периодические атаки врага на энергетическую инфраструктуру Украины заставили украинцев подстраиваться под отключения света и находить выход из любых ситуаций. Но если осветить помещение можно с помощью автономных ламп и фонариков, а компьютер или телефон зарядить от повербанка, с более мощной домашней техникой, например холодильником, все гораздо сложнее.

Включить холодильник при отсутствии света можно только с помощью генератора, который по технике безопасности запрещено держать в квартире. А если холодильник не будет работать в течение длительного времени, продукты могут просто испортиться.

Что делать в столь непростой ситуации объяснили в Минреинтергации. На сайте ведомства опубликовали рекомендации экспертов, как сохранить свежесть продуктов в холодильнике во время длительного отсутствия энергоснабжения.

Украинцам посоветовали прежде всего запастись сухим льдом, или, по крайней мере, заморозить в пластиковых бутылках воду. Их нужно постоянно хранить в морозильнике на случай отключения света.

Когда энергоснабжение исчезло, бутылки с замерзшей водой или контейнеры с сухим льдом необходимо разложить на верхней полке морозильной камеры и нижней полке самого холодильника. Это поможет сохранить свежесть продуктов на срок от 4 часов (в случае бутылок с водой) до 2 суток (с сухим льдом).

Если света нет уже более 4 часов, продукты лучше переложить в морозильную камеру. Она удержит подходящую для хранения пищи температуру в течение 24-48 часов. Причем заполненная до отказа морозилка сохраняет холод дольше.

Чтобы продукты лучше хранились, не стоит лишний раз открывать дверцу холодильника. Ведь каждый раз туда будет попадать теплый воздух. Если температура внутри холодильника превысит +4°С, еда начнет портиться. Для морозилки такой предельной температурой является -4°С.

Если температура продуктов не превышает +4°С или на них еще есть кристаллы льда, при включении света их можно еще раз заморозить. Еду, не подлежащую заморозке, лучше как можно скорее приготовить.