Водительские удостоверения будут выдавать по новому: в МВД рассказали о масштабном обновлении правил

В Министерстве внутренних дел рассказали о новых правилах сдачи экзаменов будущими водителями. Контроль в сервисных центрах усилят.

В МВД планируют внедрить абсолютно новые, современные технологии для прозрачной выдачи водительских удостоверений. Соответствующий план уже представили украинским автошколам.

Новый план предусматривает следующее. Перед сдачей теоретической части экзамена будущий водитель будет обязан пройти процедуру распознавания лица через камеру, а рабочее место будет определяться в случайном порядке в Едином государственном реестре Министерства внутренних дел.

При этом на протяжении всего тестирования будет работать система Face ID. Такая верификация также позволит гражданам в будущем самостоятельно сфотографироваться на водительское удостоверение. Для этого все сервисные центры Министерства внутренних дел оборудуют специальным инновационным оборудование, которое позволит идентифицировать лицо. А для подтверждения личности будет использоваться идентификационный код и ID-карта.

Также в ближайшем будущем увеличат количество камер в автомобилях во время сдачи практической части экзамена до четырех. Также экзаменатора и маршрут для сдачи практической части будут выбирать случайным образом.

Эти нововведения планируют внедрить в ближайшем будущем, но точную дату в Министерстве внутренних дел пока не называют.

Таким образом в МВД пытаются сделать процедуру получения водительского удостоверения более прозрачной, и надеются, что количество дорожно-транспортных происшествий в Украине уменьшится. Также это поможет избавиться от коррупционной составляющей при получении водительских прав. Возможно таким образом удастся сделать украинские дороги более безопасными, особенно теперь, когда уличное освещение чаще всего отключено. Но и пешеходам стоит быть внимательными, помните, что светоотражающие элементы на одежде могут спасти вашу жизнь и здоровье.