По 1200 гривен на руки: часть пенсионеров получат новую надбавку

В Министерстве с реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 1200 гривен.

Государство продолжает помогать украинцам, которые проживают на недавно освобожденных территориях. Речь идет о населенных пунктах Луганской области, которые недавно вернулись под контроль Украины. К пенсии жители таких регионов получат одноразовую надбавку в размере 1200 гривен от Красного Креста.

В пресс-службе Министерства с реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что выплаты будет проводить национальный почтовый оператор “Укрпочта. Первые деньги уже получили украинцы, которые проживают в поселке Невское Сватовского района, Луганская область. Такую денежную помощь получило более сотни пенсионеров из вышеупомянутого населенного пункта.

Все жители села получили пенсионные выплаты за все время оккупации, а также одноразовую денежную помощь от Красного Креста в размере 1 200 гривен. Получить эту помощь могут все без исключения украинцы, которые не покинули свой дом и не выехали из оккупированного населенного пункта до прихода в него Вооруженных сил Украины.

Отметим, что для получения такой выплаты понадобится обратиться в органы местной власти и написать заявление с просьбой предоставить финансовую помощь.

Это хоть не слишком существенная сумма, но она хоть немного поможет вернуться людям к нормальной жизни после всего кошмара, который им пришлось пережить под оккупацией. К тому же это не единственная программа помощи людям, пострадавшим от войны. Десятки разных организаций, в том числе международных, финансово помогают самым уязвимым категориям населения, среди них пенсионеры, люди с инвалидностью, матери-одиночки и многодетные семьи.