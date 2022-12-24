По 1200 гривень на руки: частина пенсіонерів отримають нову надбавку

У Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на доплату до пенсії у розмірі 1200 гривень.

Держава продовжує допомагати українцям, які мешкають на нещодавно звільнених територіях. Йдеться про населені пункти Луганської області, які нещодавно повернулися під контроль України. До пенсії мешканці таких регіонів отримають одноразову надбавку у розмірі 1200 гривень від Червоного Хреста.

У пресслужбі Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що виплати проводитиме національний поштовий оператор Укрпошта. Перші гроші вже отримали українці, які мешкають у селищі Невське Сватівського району, Луганська область. Таку грошову допомогу отримала понад сотня пенсіонерів із вищезгаданого населеного пункту.

Усі мешканці села отримали пенсійні виплати за весь час окупації, а також одноразову грошову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень. Отримати цю виплату можуть усі без винятку українці, які не покинули свій будинок та не виїхали з окупованого населеного пункту до приходу до нього Збройних сил України.

Зазначимо, що для отримання такої виплати потрібно звернутися до органів місцевої влади та написати заяву з проханням надати фінансову допомогу.

Це хоч не надто суттєва сума, але хоч трохи допоможе повернутися людям до нормального життя після всього кошмару, який їм довелося пережити під окупацією. До того ж це не єдина програма допомоги людям, які постраждали від війни. Десятки різних організацій, у тому числі міжнародних, фінансово допомагають найуразливішим категоріям населення, серед них пенсіонери, люди з інвалідністю, матері-одиначки та багатодітні сім’ї.