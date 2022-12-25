Январь станет черной полосой для трех знаков Зодиака: откуда ждать беды

Проанализировав гороскоп на январь, сразу несколько известных астрологов сошлись на том, что месяц будет крайне неудачным для нескольких знаков. На них свалится множество неожиданных проблем. Неприятности будут накапливаться, заставив многих просто опустить руки. Откуда ждать бед? К чему морально нужно готовиться? И как пройти этот период с минимальными потерями? Эксперты рассказали.

Рак

Раки уже несколько недель чувствуют себя опустошенными. Они находятся на грани депрессивного состояния. В январе все только усложнится. Представители знака столкнутся с изменой. Ножа в спину может вогнать как любимый человек, так и кто-нибудь из близкого окружения. Будьте осторожны с друзьями и коллегами по работе. Не открывайте никому свою душу, по крайней мере, в течение следующего месяца. Также Раки столкнутся с финансовыми проблемами. К сожалению, их нужно будет немедленно решать.

Стрелец

У Стрельцов будут сильные невзгоды в личной жизни. Ссоры, скандалы — вы с партнером близки к той линии, пересекая которую путь назад уже не будет. Астрологи советуют устроить себе несколько дней одиночества. Хорошо обдумать все и понять, хотите ли вы сохранить эти отношения. Именно в данном случае решение будет за вами. Также возможны незначительные неожиданные затраты, например, из-за поломок техники.

Рыбы

Рыбы очень эмоциональны и близко берут все к сердцу. Если их обидеть, они очень долго это будут помнить и страдать. Им будет болеть. В январе таких обид может быть несколько. Неожиданной подставы следует ожидать от коллег по работе. Для многих рыб их поступок станет ударом ниже пояса. Кроме этого, измена возможна и со стороны близких друзей. Январь будет очень непростым месяцем. Вы можете потерять репутацию, авторитет и вообще то, чего долго и упорно добивались. Астрологи советуют запастись терпением и на время забыть о сентиментальности.