Перерахунок пенсій таки буде незважаючи на їх “замороження”: названо суми

В грудні цього року зі слів Уряду сталося останнє (на деякий час) підвищення пенсій. Тобто, якщо раніше перерахунок траплявся кілька разів на рік, то протягом всього 2023 року жодної доплати не буде. Розмір пенсій та мінімальної зарплати заморожено на наступних дванадцять місяців. Все через війну та складну економічну ситуацію, яку вона спровокувала. Та виявляється одне виключення з правил таки трапиться. Нардепи не скасували щорічну обов’язкову індексацію, яка відбувається 1 березня. Хоча особливих надій на цей перерахунок покладати не варто. Індексація буде зовсім не такою, якою повинна була б бути враховуючи курс валют та відсоток інфляції.

Індексація відбувається за певною формулою

Пенсії (без надбавок) будуть підвищувати на певний індекс. Формула наступна: половина минулорічної інфляції+половина середнього росту зарплат за три роки. Інфляція цього року неабияк зросла, тобто тут відсоток значний, а саме 15%. А от середній розмір зарплат за три роки зріс не суттєво, приблизно на 14%, тобто якщо мова про половину, то враховувати до індексу будуть 7%.

Якщо вірити цій формулі, то пенсії мали б зрости на 22%, як мінімум. Але на жаль, це стосуватиметься лише тих громадян, які отримують пенсію вище середньої. Тих, хто протягом трудового періоду мав високу зарплатню та сплачував високі страхові внески. Всі інші, а їх більшість, отримають максимум 3-4% доплати, що звісно ж зовсім не буде відчутно на фоні росту цін.

“В уряді є політична домовленість про те, що ми шукатимемо кошти для індексації пенсій у березні 2023 року, як це закладено у законі. Ситуація непроста, але ми розуміємо, як ми рухаємось у бюджетному процесі”, – заявила міністр Соцполітики Оксана Жолнович.

Зарплати підвищувати не будуть

Стосовно індексації зарплат, то це не передбачено законом. А значить ніякої індексації не буде. Розмір мінімалки протягом 2023 року так і залишатиметься на рівні 6700 гривень.