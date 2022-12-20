По 100 000 гривен в одни руки: в Украине анонсировали рекордную выплату

В Украине с начала войны выплачивают многие виды социальной помощи, но преимущественно она не превышает 2200 гривен на человека в месяц. Иногда есть большие суммы, но они действуют более, чем исключения и касаются узкого круга лиц. Подобная выплата появилась и сейчас. О ней сообщили 16 декабря в Министерстве по реинтеграции населения. Именно в этот день стало известно, что по 100 00 гривен получат находившиеся в плену украинцы. Сейчас претендентов на выплату 647. Из них 474 человека получат деньги в ближайшее время, ведь они уже освобождены из плена. Еще 173 человека получат эти деньги, как только они будут освобождены.

В общем, число пленных гораздо выше

Вообще число пленных составляет около 2500 человек, и это не только военнослужащие, но и мирные люди среди которых много женщин. Все они обязательно будут освобождены и они тоже получат свои выплаты.

Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что будет заниматься начислением и оформлением выплат специальная комиссия. В ее состав будут входить представители Минреинтеграции, других органов государственной власти и гражданских объединений.

К слову, обмен пленными происходит регулярно, и украинская сторона нередко получает гораздо больше своих людей, чем отдает России. Правительство во главе с Президентом Владимиром Зеленским регулярно говорят, что на родную землю будут возвращены абсолютно все пленные. И сейчас нет никаких причин им не верить.

Украинцы активно подают заявки на компенсацию разрушенного жилья

Еще одна крупная выплата касается тех, кто лишился имущества. Если ваше жилье пострадало из-за боевых действий, вы имеете право на денежное возмещение. Подать заявку можно прямо в Дии. Затем к вам домой приедет специальная комиссия, которая оценит масштабы разрушений и рассчитает размер пособия. Кроме этого, многие украинцы уже успели получить модульные домики. В первую очередь их устанавливают тем, кто не хочет уезжать из родного города или села, тогда как жилье этих людей полностью уничтожено.