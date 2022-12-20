По 100 000 гривень в одні руки: в Україні анонсували рекордну виплату

В Україні від початку війни виплачують багато видів соціальної допомоги, але переважно вона не перевищує 2200 гривень на особу в місяць. Інколи є більші суми, але вони діють більш, як виключення та стосуються вузького кола осіб. Подібна виплата з’явилася й на даний момент. Про неї повідомили 16 грудня у Міністерстві з питань реінтеграції населення. Саме в цей день стало відомо, що по 100 00 гривень отримають українці, які перебували у російському полоні. Наразі претендентів на виплату 647. З них 474 особи, отримають гроші найближчим часом, адже їх вже звільнено з полону. Ще 173 особи отримають ці гроші, як тільки їх буде звільнено.

Загалом, число полонених набагато вище

Взагалі, число полонених становить близько 2500 осіб, і це не тільки військовослужбовці, а й мирні люди серед яких багато жінок. Всіх їх обов’язково буде звільнено і вони теж отримають свої виплати.

Міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що займатиметься нарахуванням та оформлення виплат спеціальна комісія. До її складу будуть входити представники Мінреінтеграції, інших органів державної влади та цивільних об’єднань.

До слова, обмін полоненими відбувається регулярно, і українська сторона нерідко отримує набагато більше своїх людей, ніж натомість віддає Росії. Уряд на чолі з Президентом Володимиром Зеленським регулярно говорять, що на рідну землю буде повернено абсолютно всіх полонених. І на даний момент немає жодних причин їм не вірити.

Українці активно подають заявки на компенсацію зруйнованого житла

Ще одна велика виплата стосується тих, хто втратив майно. Якщо ваше житло постраждало через бойові дії, ви маєте право на грошове відшкодування. Подати заявку можна прямо в “Дії”. Потім до вас додому приїде спеціальна комісія, яка оцінить масштаби руйнувань та розрахує розмір допомоги. Крім цього, багато українців вже встигли отримати модульні будиночки. В першу чергу їх встановлюють тим, хто не хоче їхати з рідного міста чи села, тоді як житло цих людей повністю знищене.