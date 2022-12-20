Є кілька причин відмовитись від повістки, навіть якщо особа військовозобов’язана

В Україні вже майже рік триває повномасштабна війна, і протягом всього цього періоду не припиняється воєнний стан та мобілізація. Всі хто повинен був бути призваним під час перших хвиль, вже давно в лавах ЗСУ. Наразі продовжується не надто масова мобілізація, але повістки все ще можуть вручити, причому прямо посеред вулиці. Якщо у вас троє і більше дітей, якщо ви маєте інвалідність чи інші причини, які звільняють вас від служби — повістку вам не дадуть. Але відмовитись від неї можуть й ті, хто за всіма параметрами підходить для служби. Є, як мінімум три причини через які можна це зробити.

Повістки мусить вручати лише відповідальна особа

Не кожен має право вручати повістку, а в Україні вже почали практикувати передачу цих листівок через сусідів тощо. Так от, повістка вважається дійсною, якщо її прямо в руки особі вручив співробітник ТЦКСП, або ж особи, яких на це уповноважили: це керівники підприємств, очільники ОСББ, представники органів місцевого самоврядування. Крім цього є ще ряд причин, коли від повістки можна відмовитись:

Як зазначено вище — повістку вручає неуповноважена особа. У повістці некоректно вказані дані про отримувача. Наприклад, неправильно написане прізвище, чи будь-яка інша особиста інформація. У повістці відсутня печатка або підпис з військкомату.

Якщо один з цих пунктів ви помітили, можете сміливо відмовлятися від цієї повістки. Однак це не проста процедура. Якщо повістку вручає уповноважена особа, то вона повинна у присутності свідків скласти акт про відмову. Далі цей акт розглядатимуть у військкоматі і можуть навіть назначити штраф. Однак цей штраф легко оскаржити в судді, якщо ви дійсно правий.

Також, не дійсними вважаються повістки, залишені у поштових скриньках, чи передані тертім особам, а не особисто отримувачу в руки.