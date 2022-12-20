Есть несколько причин отказаться от повестки, даже если лицо военнообязанное

В Украине уже почти год идет полномасштабная война, и в течение всего этого периода не прекращается военное положение и мобилизация. Все кто должен был быть призван во время первых волн, уже давно в рядах ВСУ. Пока продолжается не слишком массовая мобилизация, но повестки все еще могут вручить, причем прямо посреди улицы. Если у вас трое и больше детей, если у вас есть инвалидность или другие причины, которые освобождают вас от службы — повестку вам не дадут. Но отказаться от нее могут и те, кто по всем параметрам подходит для службы. Есть, как минимум три причины по которым можно это сделать.

Повестки должно вручать только ответственное лицо

Не каждый имеет право вручать повестку, а в Украине уже начали практиковать передачу этих листовок через соседей. Так вот, повестка считается действительной, если ее прямо в руки лицу вручил сотрудник ТЦКСП, или лица, которых на это уполномочили: это руководители предприятий, руководители ОСМД, представители органов местного самоуправления. Кроме того, есть еще ряд причин, когда от повестки можно отказаться:

Как указано выше – повестку вручает неуполномоченное лицо. В повестке некорректно указаны данные о получателе. Например, неправильно написана фамилия или любая другая личная информация. В повестке отсутствует печать или подпись из военкомата.

Если вы заметили один из этих пунктов, можете смело отказываться от этой повестки. Однако это не обычная процедура. Если повестку вручает уполномоченное лицо, то оно должно в присутствии свидетелей составить акт об отказе. Далее этот акт будут рассматриваться в военкомате и могут даже назначить штраф. Однако этот штраф легко обжаловать у судьи, если вы действительно правы.

Также недействительными считаются повестки, оставленные в почтовых ящиках, или переданные тертым лицам, а не лично получателю в руки.