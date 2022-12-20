Українцям почали роздавати продуктові набори: як отримати?

В Україні постійно з’являється якась нова виплата, нова соціальна грошова або гуманітарна допомога. Переважно вона стосується тих, хто найменше захищений. Тих хто найбільше постраждав від війни. Або немає можливості повноцінно себе забезпечувати на даний момент. Ось і зараз, на сайті Мінреінтеграції з’явилася інформація про те, що українцям почали роздавати продуктові набори. Туди входить все необхідне, базові продукти, такі як олія, цукор, крупи, тощо. Поки що, допомогу можна отримати лише в деяких областях, але ймовірно незабаром географія буде поширюватися.

В деяких областях вже запрацювали гарячі лінії

Наразі про гуманітарну допомогу вже анонсовано у таких областях, як Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Київська та місто Київ, Полтавська і Черкаська. У кожній області є власна гаряча лінія за якою можна дізнатися, де та коли роздаватимуть гуманітарку.

Вінницька область – 15-26, 0800601526; Житомирська область – (067) 499-29-16, (067) 399-62-72; Кіровоградська область – 0800500238; Київ – 15-51; Київська область – (044) 363-07-34; Полтавська область – 0800502230; Черкаська область – (0472) 36-11-13.

Наразі вже відомо, що допомога в першу чергу зорієнтована на внутрішньо переміщених осіб. Також в перелік отримувачів потрапляють пенсіонери, вагітні жінки, особи, які наодинці виховують дітей, багатодітні родини тощо.

Щоб отримати гуманітарний кошик, потрібно мати з собою паспорт, пенсійне посвідчення або будь-який інший документ, що засвідчує особу. Документ, який засвідчує статус ВПО та ідентифікаційний код.

На Київщині та Харківщині почали отримувати гроші від американського благодійного фонду

Мешканцям Київщини та Харківщини днями повідомили про можливість оформити виплату від американської організації HIAS. Гроші видаватимуть в першу чергу тим, хто перебував під окупацією. В кого пошкоджено або зруйновано майно. Хто отримав травми через бойові дії, або втратив рідних. Виплата становитиме 6600 на одну особу, а виплачуватимуть її по 2200 грн протягом трьох місяців.