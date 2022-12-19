3 знака зодиака, которым 2023 год принесет одни несчастья
Астрологи уже составили актуальный гороскоп на 2023 год Чорного Водяного Кролика. Трем знакам зодиака стоит ожидать неприятностей. При этом они могут касаться разных сфер жизни: от финансовой составляющей до личной жизни.
Так кому будет хуже всего.
Телец
Уроженцам знака Тельца придется затянуть пояса, поскольку их ждет кризис на работе, а следом финансовые проблемы. Представителям знака стоит забыть об эмоциях, все финансы должны распределятся с холодной головой. Нельзя поддаваться панике, все наладится, но нужно время.
Также год Кролика может вернуть в жизнь Тельцов старых друзей, они помогут выбраться из неприятностей. А вот новых знакомств лучше избежать.
Весы
В году Чорного Кролика не стоит ставить перед свобой большие цели. Звезды не будут на стороне уроженцев знака Весы. Представителям знака рекомендовано накапливать финансовые ресурсы и надаживать отношения с близкими людьми. А вот ближе к концу года Кролика Весам стоит рискнуть, заручившись поддержкой людей, которые смогут помочь.
Козерог
Уроженцы знака Козерог столкнутся с проблемами со здоровьем. Но это не будет критическая ситуация, наоборот, болезнь поможет представителям знака поменять свой невероятный образ жизни.
К счастью, уже ближе к лету у Козерогов может появится дополнительный источник доходов. Как только финансовая ситуация улучшится, откажитесь от ненадежных людей и не пытайтесь спорить.
При этом не стоит зацикливаться на событиях, которые пророчат звезды. Действуйте по своему, и никогда не игнорируйте свое сердце. Доверяйте близким людям, ведь они быстро придут на помощь в любой ситуации.
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