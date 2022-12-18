В Украине появится новая купюра 100 гривен: что будет со старыми банкнотами

С 19 декабря в Украине введут в оборот новую купюру номиналом 100 гривен с подписью Главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Что касается старых банкнот, то все они будут оставаться действительными и никаких ограничений с их выдачей или оборотом внедрять не будут.

В случае отказа сотрудником финансового учреждения принять банкноту, выпущенную до 2022 года, вы имеете право требовать все же принять банкноту, поскольку такие действия сотрудника будут считаться незаконными.

По данным пресс-службы Национального банка Украины новая 100 гривневая купюра будет иметь дизайн образца 2014 года. На ней указан 2022 год и поставлена подпись нового главы НБУ. При этом финансовые учреждения обязаны принимать и выдавать 100 гривневые банкноты более старших годов выпуска без каких-либо ограничений.

Напомним, что действующее законодательство предусматривает размещение подписей действующего Председателя Национального банка Украины. Такие нормы предусмотрены решением Правления Национального банка Украины от 25 октября 2022 года, номер постановления – 510-рш.

И еще, уже с 1 января 2023 года в Украине начнут постепенно выводить из оборота устаревшие бумажные купюры 5,10, 20 и 100 гривен. 5 и 10 гривен заменят монетами, которые уже активно используются украинцами, 20 и 100 гривен заменят банкнотами с большим количеством ступеней защиты.

Также в Украине до сих пор действует ограничение на переводы и снятие налички. Национальный банк Украины еще в первые дни военного положения ввели такие запреты для того, чтобы украинцы, у которых есть крупные сумму на банковских счетах, не начали массово выводить деньги и не нанесли тем самым непоправимого вреда экономике страны.