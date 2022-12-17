Гетманцев объяснил, могут ли украинцы продавать электричество с генераторов

В Украине действуют веерные, а иногда и аварийные отключения электроэнергии. Ситуация с электроэнергией очень критична и после каждого массированного ракетного обстрела еще больше ухудшается. В этой связи в Украине уже начали создавать Пункты несокрушимости, где люди могут прийти, согреться, выпить чаю, зарядить телефон и почитать новости. Пункты оборудованы генераторами и старлинками. Подобные пункты начали создавать и рядовые украинцы. Кто имеет возможность покупать генераторы, обустраивает так называемые хабы, куда вход платный. Это хорошая альтернатива для фрилансеров или людей, работающих дома. В таких локациях есть возможность немного поработать. Но законна ли такая деятельность?

Гетманцев уверяет, что вполне законна

Нардеп заверил, что украинцы могут продавать электроэнергию с генераторов без регистрации подобного вида деятельности и без налогов. Но не более 5 МВт.



“Деятельность законная, лицензированию не подлежит (производство объемом до 5 мегаватт), плательщиками акциза на электроэнергию есть только лицензиаты. Продавайте, пожалуйста, столько, сколько можете», – написал нардеп Telegram

Также, Верховная Рада разрешила предпринимателям хранить до 2000 литров топлива для генераторов без соответствующей лицензии.

На практике все не всегда гладко

Несмотря на то, что подобная деятельность разрешена, в Одесской области мужчина получил штраф в размере 34 000 гривен. Он как раз и устроил подобный хаб, куда могли приходить все желающие и пользоваться интернетом или электроэнергией.

“Я брал символическую плату за вход – 50 гривен, чисто на топливо для генератора. А для пенсионеров вход вообще был бесплатным. Но стражи порядка обвинили меня в незаконной продаже электроэнергии и оштрафовали”, – заявил мужчина.

Предприниматель крайне удивлен, ведь, по его мнению, он делал хорошее дело. Множество людей не имеют совсем света, и его хаб моментами был для них единственной возможностью при необходимости связаться с родными и тому подобное.