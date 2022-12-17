Гетьманцев пояснив, чи можуть українці продавати елекртику з генераторів

В Україні діють віялові, а подекуди й аварійні відключення електроенергії. Ситуація з електроенергією дуже критична і після кожного масованого ракетного обстрілу ще більше погіршується. У зв’язку з цим в Україні вже почали створювати Пункти незламності, де люди можуть прийти, зігрітися, випити чаю, зарядити телефон та почитати новини. Пункти обладнані генераторами та старлінками. Подібні пункти почали створювати й звичайні українці. Хто має можливість купує генератори, облаштовує так звані хаби, куди вхід платний. Це гарна альтернатива для фрілансерів, чи людей, які працюють вдома. В таких локаціях є можливість трішки попрацювати. Але чи законною є така діяльність?

Гетьманцев запевняє, що цілком законною

Нардеп запевнив, що українці можуть продавати електроенергію з генераторів без реєстрації подібного виду діяльності та без сплати податків. Але не більше ніж 5 Мвт.

“Діяльність законна, ліцензуванню не підлягає (виробництво обсягом до 5 мегават), платниками акцизу на електроенергію є лише ліцензіати. Продавайте, будь ласка, стільки, скільки можете”, – написав нардеп у Telegram

Також, Верховна Рада дозволила підприємцям зберігати до 2000 літрів палива для генераторів без відповідної на те ліцензії.

На практиці все не завжди гладко

Попри те, що начебто подібна діяльність дозволена, в Одеській області чоловік отримав штраф у розмірі 34 000 гривень. Він якраз і влаштував подібний хаб, куди могли приходити всі охочі та користуватися інтернетом чи електроенергією.

“Я брав символічну плату за вхід — 50 гривень, суто на паливо для генератора. А для пенсіонерів вхід взагалі був безкоштовний. Але правоохоронці звинуватили мене в незаконному продажі електроенергії і оштрафували”, – заявив чоловік.

Підприємець вкрай здивований, адже на його думку він робив хорошу справу. Безліч людей не мають зовсім світла, і його хаб моментами був для них єдиною можливістю при потребі зв’язатися з рідними тощо.