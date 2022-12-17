Здоров’я під загрозою: 3 знаки зодіаку, які можуть постраждати у 2023 році

Напередодні Нового року астрологи розповіли, яким трьом знакам зодіаку варто звернути особливу увагу стан свого здоров’я.

Близнюки

Уродженцям знаку варто стежити за своїм здоров’ям. Погане харчування, недосипання, шкідливі звички завдадуть серйозного удару по здоров’ю. Щоб не довести себе до краю, Близнюкам вже зараз варто переглянути свій спосіб життя. Спроби кинути курити зараз дуже доречні, інакше хвороб уникнути не вийде. Зірки радять звернутися до лікарів, щоб пройти обстеження та запобігти хворобі.

Скорпіони

Представники знаку схиблені на кар’єрі. Скорпіони ризикують нажити собі головний біль та безсоння. Щоб уникнути проблем зі здоров’ям у Новому році, зверніться до лікарів, щоб пройти комплексне обстеження.

На тлі стресів на роботі є ризик серйозного підвищення тиску. Ближче до осені 2023 року самопочуття покращиться, але можуть загостритися алергії.

Водолії

Стан здоров’я уродженців знака Водолії змінюватиметься чи не щотижня. Взимку є ризик виникнення проблем із суглобами. Займайтеся спортом, щоб покращити свій стан, але інтенсивні навантаження можуть погіршити ситуацію. До літа варто пройти обстеження, адже є ризик виникнення проблем із серцем та судинами. Осінь почнеться із застуд, тому варто одягатися тепліше і берегти себе від стресів.

І насамкінець, не зациклюйтесь на здоров’ї, не потрібно перетворюватися на іпохондрика, але й ігнорувати проблеми зі здоров’ям не можна. Не бійтеся звертатися до лікарів, вони допоможуть знайти проблеми та швидше розпочати профілактику захворювань. Не треба тягнути до останнього, здоров’я – це найцінніший ресурс людини.