С 1 января размер популярных штрафов резко вырастет: озвучены новые суммы

В Украине для водителей предусмотрен целый ряд штрафов. Их выписывают когда водитель нарушает правила дорожного движения. Суровость наказания, как и размер штрафа, может различаться в зависимости от масштабности нарушения, а также того, первичное ли оно или повторное. Кроме этого, время от времени штрафы увеличивают. Все для того чтобы побудить водителей ездить аккуратно, не превышать скорость и тем самым обеспечивать безопасность на дороге как себе, так и другим участникам дорожного движения.

Как вырастут штрафы с Нового года и за какие нарушения

На сайте Верховной Рады уже опубликован новый законопроект, согласно которому штрафы для украинских водителей существенно возрастут. Нарушение одно из самых популярных – превышение скорости. На данный момент, если водители превышают скорость до 50 км/ч, то платят 340 гривен штрафа. Если превышение больше, то штраф 1700 гривен. Теперь эта сумма вырастет почти втрое.

Если разрешенная скорость превышена на 80 км, то штраф составляет 3400 гривен. Если превышение составляет 110 км, то штраф 4250 грн. Если превышение составляет 50 км, но привело к аварии, то штраф 5100 грн.

Штрафы повышают именно на эту категорию, ведь скорость в Украине превышать любят большинство водителей. Сейчас в условиях, когда светофоры часто не работают из-за отключения света, это очень опасно. Как и опасно в ночное время суток, когда освещение на улицах существенно меньше или нет совсем.

Проверить и оплатить штраф можно онлайн

Отметим, что еще в конце лета вернулась возможность проверять штрафы в Дии. С начала войны эта опция не работала, не доступен и личный кабинет водителя на сайте МВД. Однако сейчас все работает, работают и камеры фиксации скорости, поэтому украинцам советуют следить, есть ли у них штраф или нет. Вовремя их оплачивать и конечно же не нарушать.