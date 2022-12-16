С 1 января размер популярных штрафов резко вырастет: озвучены новые суммы
В Украине для водителей предусмотрен целый ряд штрафов. Их выписывают когда водитель нарушает правила дорожного движения. Суровость наказания, как и размер штрафа, может различаться в зависимости от масштабности нарушения, а также того, первичное ли оно или повторное. Кроме этого, время от времени штрафы увеличивают. Все для того чтобы побудить водителей ездить аккуратно, не превышать скорость и тем самым обеспечивать безопасность на дороге как себе, так и другим участникам дорожного движения.
Как вырастут штрафы с Нового года и за какие нарушения
На сайте Верховной Рады уже опубликован новый законопроект, согласно которому штрафы для украинских водителей существенно возрастут. Нарушение одно из самых популярных – превышение скорости. На данный момент, если водители превышают скорость до 50 км/ч, то платят 340 гривен штрафа. Если превышение больше, то штраф 1700 гривен. Теперь эта сумма вырастет почти втрое.
- Если разрешенная скорость превышена на 80 км, то штраф составляет 3400 гривен.
- Если превышение составляет 110 км, то штраф 4250 грн.
- Если превышение составляет 50 км, но привело к аварии, то штраф 5100 грн.
Штрафы повышают именно на эту категорию, ведь скорость в Украине превышать любят большинство водителей. Сейчас в условиях, когда светофоры часто не работают из-за отключения света, это очень опасно. Как и опасно в ночное время суток, когда освещение на улицах существенно меньше или нет совсем.
Проверить и оплатить штраф можно онлайн
Отметим, что еще в конце лета вернулась возможность проверять штрафы в Дии. С начала войны эта опция не работала, не доступен и личный кабинет водителя на сайте МВД. Однако сейчас все работает, работают и камеры фиксации скорости, поэтому украинцам советуют следить, есть ли у них штраф или нет. Вовремя их оплачивать и конечно же не нарушать.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter