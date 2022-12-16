Для всіх отримувачів субсидій оголосили важливу інформацію: деталі

В Україні доволі багато домогосподарств отримують субсидію. Цього року їх кількість в рази збільшилась, адже через війну українці втратили роботу, в них зменшився дохід, хтось втратив годувальника тощо. З 1 грудня нарахуванням субсидій займається Пенсійний Фонд. Організація повідомила важливу інформацію, яка стосується всіх хто отримує компенсацію за комунальні послуги. Якщо у вас змінилася життєва ситуація, протягом 30 днів про це обов’язково потрібно повідомити. В протилежному випадку можна отримати штраф.

Є безліч ситуацій про які треба негайно повідомляти

В ПФУ розповіли, про що саме треба повідомити Пенсійний Фонд у першу чергу.

Змінився склад сім’ї або соціальний статус одного з її членів. Наприклад, безробітний знайшов роботу, хтось одружився і тепер в будинку зареєстрована нова особа. Народилася дитина тощо. Змінився список комунальних послуг. Змінився постачальник комунальних послуг, або ж утворилося ОСББ. Хтось з членів родини, який проживає у домі на котрий нараховується субсидія, здійснив покупку дорожчу ніж 50 000 гривень. Хтось з співвласників будинку обзавівся новим рухомим або нерухомим майном. Один з членів родини купив валюту в банку на суму більше 50 000 гривень, або дорогоцінні метали. Власник дому або один з членів його родини отримав субсидію, яка у 25 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Відкриття депозиту в банку на суму вище 100 000 гривень.

Або будь-яка інша ситуація, яка ставить під сумнів подальшу доцільність нарахування субсидії. Це може бути навіть зміна роботи одного з членів сім’ї, та збільшення у нього зарплати.

Повідомити про зміни потрібно протягом 30 календарних змін. До слова субсидію тепер можна оформлювати онлайн, через електронний портал Пенсійного Фонду. Середній розмір виплати становить 1800 гривень.