З 1 січня розмір популярних штрафів різко зросте: озвучено нові суми

В Україні для водіїв передбачено цілу низку штрафів. Їх виписують коли керманич порушує правила дорожнього руху. Суворість покарання, як і розмір штрафу може різнитися в залежності від масштабності порушення, а також того, чи первинне воно чи повторне. Крім цього, час від часу штрафи збільшують. Все для того, аби спонукати водіїв їздити акуратно, не перевищувати швидкість та тим самим забезпечувати безпеку на дорозі як собі, так і іншим учасникам дорожнього руху.

Як зростуть штрафи з Нового року та за які саме порушення

На сайті Верховної Ради вже опубліковано новий законопроєкт згідно з яким, штрафи для українських водіїв суттєво зростуть. Порушення одне з найбільш популярних — перевищення швидкості. На даний момент, якщо водії перевищують швидкість до 50 км на годину, то платять 340 гривень штрафу. Якщо перевищення більше, то штраф 1700 гривень. Тепер ця сума зросте майже втричі.

Якщо дозволена швидкість перевищена на 80 км, то штраф 3400 гривень. Якщо перевищення становить 110 кілометрів, то штраф 4250 грн. Якщо перевищення становить 50 км, але воно призвело до аварії, то штраф 5100 грн.

Штрафи підвищують саме на цю категорію, адже швидкість в Україні перевищувати полюбляють більшість водіїв. Зараз в умовах, коли світлофори часто не працюють через вимкнення світла, це вкрай небезпечно. Як і небезпечно в нічний час доби, коли освітлення на вулицях суттєво менше або й нема зовсім.

Перевірити та сплатити штраф можна онлайн

Зазначимо, що ще наприкінці літа повернулась можливість перевіряти штрафи в “Дії”. Від початку війни ця опція не працювала, не доступним був і особистий кабінет водія на сайті МВС. Однак зараз все працює, працюють й камери фіксації швидкості, тому українцям радять слідкувати чи є в них штраф чи ні. Вчасно сплачувати і звісно ж не порушувати.