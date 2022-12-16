Для всех получателей субсидий объявили важную информацию: детали
В Украине достаточно много домохозяйств получают субсидию. В этом году их количество в разы увеличилось, ведь из-за войны украинцы потеряли работу, у них уменьшился доход, кто-то потерял кормильца и т.д. С 1 декабря начислением субсидий занимается Пенсионный фонд. Организация сообщила важную информацию, касающуюся всех получающих компенсацию за коммунальные услуги. Если у вас изменилась жизненная ситуация, в течение 30 дней об этом обязательно нужно сообщить. В противном случае можно получить штраф.
Есть множество ситуаций о которых нужно немедленно сообщать
В ПФУ рассказали, о чем нужно сообщить Пенсионный Фонд в первую очередь.
- Изменился состав семьи или социальный статус одного из ее членов. Например, безработный нашел работу, кто-то женился и теперь в доме зарегистрирован новый человек. Родился ребенок и т.д.
- Изменился перечень коммунальных услуг.
- Изменился поставщик коммунальных услуг, или же образовалось ОСМД.
- Кто-то из членов семьи, проживающий в доме на который есть субсидия, совершил покупку дороже 50 000 гривен.
- Кто-то из совладельцев дома обзавелся новым движимым или недвижимым имуществом.
- Один из членов семьи купил валюту в банке на сумму более 50 000 гривен или драгоценные металлы.
- Владелец дома или один из членов его семьи получил субсидию, которая в 25 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.
- Открытие депозита в банке на сумму свыше 100 000 гривен.
Или любая другая ситуация, подвергающая сомнению дальнейшую целесообразность начисления субсидии. Это может быть даже смена работы одного из членов семьи и увеличение у него зарплаты.
Сообщить об изменениях требуется в течение 30 календарных изменений. К слову субсидию теперь можно оформлять онлайн через электронный портал Пенсионного Фонда. Средний размер выплаты составляет 1800 грн.
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