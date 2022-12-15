Украинцы будут платить по-новому за электроэнергию: как изменятся суммы в платежках?

В Украине заморожены тарифы на коммунальные услуги, как минимум на весь период отопительного сезона. Правда, об электроэнергии речи не шло, и уже известно, что с Нового года предприниматели будут платить значительно больше, чем в этом году. А что касается обычных граждан, то их суммы в платежках наоборот должны существенно уменьшиться.

Все потому, что электроэнергию продолжают выключать по графику и вне его. Большинство граждан не успевают подать показатели, а начислять им суммы, которые были до отключений — совсем несправедливо. Логично, что домохозяйства потребляют света в разы меньше, потому что его банально нет.

Нацкомиссия по государственному регулированию приняла важное решение

Нацкомиссия по вопросам государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла постановление “О внесении изменений в постановление НКРЭКА от 20 апреля 2020 года”. Изменения в первую очередь касаются тех украинцев, которые не могут своевременно передать показатели счетчиков.

“В связи с аварийными и стабилизационными отключениями объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показания счетчиков, при этом объем среднесуточного потребления уменьшается“, – заявили в Национальной комиссии.

Начислять платежки в обычном режиме и по стандартным нормам потребления будет очень несправедливо, ведь люди сидят больше без света, чем со светом. Чтобы защитить права потребителей и было принято данное постановление. Согласно ему будет использоваться специальный понижающий коэффициент среднесуточного объема использованной электроэнергии. Сюда будут учитываться объемы электроэнергии, которая не была доставлена домохозяйству. Это поможет сделать суммы в платежках намного ниже.

Теперь Облэнерго ежемесячно до 25 числа будет подавать эти коэффициенты в НКРЭКУ.

Не успевают подавать показатели преимущественно жители поселков, где вместе со светом исчезает связь. У жителей городов ситуация не лучше, а перегрузки и очереди на линиях еще больше ее напрягают.