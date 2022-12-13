В декабре ряд пенсионеров получат дополнительные деньги к пенсии: кому и сколько досчитают?

В декабре вырос прожиточный минимум. Соответственно, выросли и все выплаты, которые к нему привязаны. Это в первую очередь пенсии и социальные выплаты, алименты и другие схожие виды социальной помощи. Пенсии выросли очень по-разному. Все зависит от стажа и возраста. Некоторым досчитают всего несколько десятков гривен, а другим несколько сотен.

Каким будет повышение?

Прожиточный минимум вырос с 2027 до 2093 гривен. Как видим, сумма не существенная, поэтому и доплаты к другим выплатам ей соответствуют. Следовательно, минимальная пенсия выросла на 66 гривен, а максимальная на 660 грн. Вырастут и выплаты для отдельных категорий населения. Например, тем, кому исполнилось 70 лет, повысят минимальную пенсию до 2500 гривен. Но при условии, что человек имеет весь необходимый для этого стаж: 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Тем, кому этого стажа не хватает, тоже повысят пенсию, но уже в индивидуальном порядке. То есть будут смотреть на стаж и уже исходя из него рассчитывать доплату. Более того, уже начали получать по 300 гривен ежемесячно пенсионеры в возрастной категории 70-75 лет. Это выплата, введенная в 2020 году по инициативе Президента Владимира Зеленского. Сначала (в 2020 году) деньги получила возрастная категория 80+, затем в 2021 году выплаты по 400 гривен получить все кому исполнилось от 75 лет. И вот в этом году дошла очередь до 70-летних. Но опять же, главное условие – это полный стаж.

В 2023 году количество пенсионеров уменьшится

К слову, с 1 января 2023 года вступают новые требования по стажу. Отныне он будет на 1 год больше, то есть те 60-летние, которые в 2023 году будут иметь ровно 30 лет стажа, уже не смогут выйти на пенсию. Им не хватит одного года. Стаж можно будет докупить, или продолжать работать до 63 или 65 лет.